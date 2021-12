Cartas ao Pai Natal: CTT dão resposta a todos os pedidos

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 13:58 Facebook

Animais estão entre os desejos mais comuns que chegam aos Correios. Mas há meninos que sonham viajar de balão.

É no terceiro piso da estação dos CTT na Avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, que se encontram os dois ajudantes do Pai Natal, sentados à secretária com os seus computadores onde são registados todos os nomes e moradas dos pedidos que chegam das crianças. Todas as cartas que sejam endereçadas ao Pai Natal, mesmo que não tenham morada nem selo, terão uma resposta da equipa do Pai Natal. O serviço é gratuito e, no dia em que o JN lá foi, tinham chegado 17 mil cartas.

Quando chegam, é feita uma triagem entre as cartas redigidas por turmas e aquelas escritas por crianças com o apoio da família. Feita esta separação, as cartas passam para a ajudante Mónica Lisboa que, há 16 anos, as lê e lhes dá uma resposta em conjunto com um brinde.