Cascais quer inspirar mudança que alguns dizem "ser impossível"

Transportes gratuitos e corredores ecológicos são exemplos apontados pelo presidente da autarquia, Carlos Carreiras, na abertura da Portugal Mobi Summit 2022.

O município de Cascais quer ser "inspirador" e "partilhar o conhecimento" adquirido com as mudanças que tem vindo a implementar, para ajudar outros a perceberem qual o caminho que devemos seguir no futuro. Está em curso uma "revolução muito profunda" devido às alterações climáticas e "não é possível manter os nossos estilos de vida, os nossos hábitos e práticas", destacou Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, esta quarta-feira na abertura da cimeira Portugal Mobi Summit 2022.

O presidente da autarquia pretende que Cascais seja um concelho piloto para experimentar o que "os outros diziam ser impossível". É o caso dos transportes públicos rodoviários gratuitos para todos. E também da criação de comunidades energéticas, apesar de ainda terem "um conjunto de obstáculos elevados, mas que naturalmente a ciência e tecnologia vão ajudar a melhorar muito rapidamente", exemplificou Carlos Carreiras.

Em Cascais, contou o edil, "estamos a fazer autoestradas", aproveitando as ribeiras para criar corredores ecológicos. "Com aquele investimento ajudamos a criar um conjunto de soluções para outros problemas", nomeadamente a mitigação do risco de cheias e criação de zonas de lazer para a população.

O autarca instigou quem o rodeia a não "quebrar à primeira adversidade" e a não ter medo de "arriscar". É preciso sair da zona de conforto para "fazer uma evolução, que é absolutamente necessária e que agora se tornou urgente e emergente". Não se podem pensar estas temáticas sem pensar como "organizar a urbe", mas há bons exemplos que podem ser aproveitados, acrescentou.