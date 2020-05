Casinos preparados para reabrir em junho. Seis já têm selo sanitário

DV/JN Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A reabertura das salas de jogo deverá ser aprovada na próxima reunião do Conselho de Ministros. Aguardam decisão sobre limites de capacidade.

Os casinos portugueses deverão reiniciar atividade no próximo mês de junho, mais de dois meses e meio após terem encerrado devido à pandemia do novo coronavírus, que obrigou as concessionárias a aderirem ao regime de lay-off simplificado.

As salas de jogo implementaram um conjunto de medidas para assegurar o distanciamento social e a higienização dos espaços, seguindo um caderno de encargos sob a estrita observância do Turismo de Portugal com vista à atribuição do selo Clean & Safe.

Na próxima reunião do Conselho de Ministros, quinta-feira, deverá ser aprovada a reabertura da atividade, anunciada a data para reinício da operação e os moldes do desconfinamento, nomeadamente limites na capacidade.

"Estamos a aguardar a decisão do Conselho de Ministros, depois de implementarmos um conjunto de medidas em linha com os requisitos do selo Clean & Safe", adiantou fonte do setor do jogo.

espaços reformulados

As disposições tiveram em conta as exigências do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, com base nas recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), e obrigaram a gastos avultados na aquisição de equipamentos de segurança e higiene, e à reformulação dos espaços, nomeadamente para criar distâncias entre slot machines. Cada concessionária teve o seu protocolo individual, dadas as especificidades de cada estabelecimento.

Segundo a Secretaria de Estado do Turismo, seis dos 11 casinos existentes em Portugal já receberam o selo Clean & Safe, ou seja, adotaram um conjunto de práticas e procedimentos de natureza sanitária e de higienização que cumprem as orientações da DGS e que estão adequadas à atividade desenvolvida. Os restantes estão ainda a implementar as medidas, que reconhecem de alguma complexidade, o que pode fazer com que não abram logo no início de junho.

Com a suspensão total da atividade desde 14 de março, os casinos recorreram ao lay-off simplificado que abrangeu a quase totalidade dos trabalhadores. Agora, coloca-se a questão de saber qual será a decisão sobre a capacidade das salas e da necessidade de chamar todos os colaboradores no primeiro momento da reabertura. "O segredo da retoma é conseguir criar segurança nas pessoas", sublinhou a mesma fonte.