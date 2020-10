CDS antevê voto contra: única estratégia é "gastar dinheiro público"

JN Hoje às 12:02, atualizado às 12:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A deputada centrista Cecília Meireles reagiu à apresentação do Orçamento do Estado para 2021, dizendo que a proposta do Governo "não é a que "o país precisa" para recuperar" e que "o caminho" do partido "é em tudo divergente".

Embora seja o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, a anunciar o sentido de voto ao documento, durante esta tarde, a deputada antecipou que o partido vai votar contra, porque o "preconceito ideológico" do Governo sobrepôs-se à vida das pessoas.

"A visão estratégica que este orçamento apresenta de recuperação económica resume-se a três palavras: gastar dinheiro público", criticou a centrista, lamentando que haja "desconfiança em relação à iniciativa privada" e que não existam medidas de relevo para trabalhadores por conta própria, que continuam a lutar para sobreviver".

Na reação à proposta do Governo no que diz respeito às alterações na taxa de retenção na fonte do IRS, ​​​​​​​no fim das duas horas de apresentação do OE2021, Cecília Meireles disse que "não há qualquer alívio no IRS", comparando os 200 milhões alocados para essa liquidez e os 500 milhões reservados para a TAP - que Leão explicou serem justificados pelas previsões mais negativas para o setor aéreo. "Isto não é dar às pessoas, é tirar às pessoas", considerou.