Centenas de empresas do Vale do Ave fiscalizadas

Inspetores intensificam ações para verificar cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde até 9 de dezembro. Distância, uso de gel, máscara e teletrabalho são vistos à lupa.

O Centro Local do Vale do Ave da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já fiscalizou, desde o início do ano, um total de 1456 firmas em 1711 ações inspetivas a empresas daquela região.

Desde o início desta semana até 9 de dezembro, na sequência das novas regras para concelhos de risco muito elevado ou extremo, todos os inspetores do país estão mais atentos ao cumprimento das medidas da Direção-Geral da Saúde (DGS).