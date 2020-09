Centeno esconde papel do BdP na resolução do BES

Paulo Ribeiro Pinto JN/DV Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo governador fecha a sete chaves auditoria pedida quando estava no Governo. Bloco quer comissão de inquérito à gestão do Novo Banco.

"Dever legal de segredo". Foi esta a justificação invocada pelo Banco de Portugal (BdP), agora liderado por Mário Centeno, para recusar o envio ao Parlamento da auditoria interna sobre a atuação do supervisor na resolução do BES.

O Bloco de Esquerda insistiu depois de ver sempre recusada a pretensão por parte do antigo governador, Carlos Costa. "O Parlamento há anos que pede ao BdP esse relatório de auditoria, o Governo já pediu. O PS já disse publicamente que estava contra a decisão do antigo governador de manter a auditoria encerrada num cofre", apontou a deputada Mariana Mortágua, que esperava uma nova atitude por parte do supervisor.

Mas, apesar das novas caras, o comportamento mantém-se, com o Conselho de Administração a recusar divulgar o documento, considerado pelo BE uma peça-chave para perceber o que se passou no verão de 2014.

"O relatório solicitado - Relatório da Comissão de Avaliação das Decisões e Atuação do Banco de Portugal na Supervisão do Banco Espírito Santo - encontra-se sujeito a dever de segredo", respondeu o supervisor, recusando enviar o documento aos deputados.

Para o Bloco de Esquerda, este comportamento revela incongruências do agora governador Mário Centeno, que fez parte de um Governo que pediu para conhecer os resultados da auditoria interna.

Venda à Lone Star

Ontem, Mariana Mortágua anunciou que o BE vai propor uma comissão parlamentar de inquérito à gestão do Novo Banco. O PS já disse que admite uma comissão com um objeto "amplo" de averiguação, mas só após analisar a auditoria.

"Não queremos repetir a comissão ao BES. Queremos que seja sobre a resolução com base no relatório interno sobre a resolução de 2014 e a decisão de venda à Lone Star", frisou a deputada.

"Procuraremos transparência, procuraremos encontrar as decisões que poderiam ter sido evitadas e também os seus responsáveis: sejam eles instituições públicas como o Banco de Portugal ou a gestão privada do Novo Banco", sublinhou.

O fim do silêncio

Quase em simultâneo, decorria uma conferência do presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, sobre a auditoria externa da Deloitte que encontrou perdas líquidas de 4042 milhões de euros.

"Terminou o ciclo do silêncio e iniciou-se o ciclo do esclarecimento", afirmou o CEO, garantindo que o banco não concedeu nenhum crédito "tóxico" novo após a resolução do BES e que 95% das perdas são anteriores a 2014.

Apoio dos partidos

O BE está confiante que a criação da comissão de inquérito ao Novo Banco seja aprovada na Assembleia da República. "Existe uma larga maioria - até no país - que quer saber o que se passou e perceber o que poderia ser evitado", declarou a deputada Mariana Mortágua.



Lucros em 2021

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, reafirmou ontem a intenção de o banco ter lucros no próximo ano, mas sublinhou não ter uma previsão sobre quando serão feitas mais vendas em pacote de ativos imobiliários na posse do banco.