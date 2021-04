Centros comerciais faturaram 25% mais do que antes da pandemia

JN Hoje às 16:56 Facebook

Dados da Reduniq relativos ao primeiro dia de desconfinamento, na segunda-feira, revelam um crescimento de transações acima dos valores verificados em dias homólogos de abril, mas em 2019.

Os centros comerciais de todo o país registaram, no primeiro dia de desconfinamento, um aumento de 124% nas transações face à semana anterior, em que a maioria dos estabelecimentos estavam encerrados. Segundo dados recolhidos pela Reduniq, a rede de pagamentos com cartões nacionais e estrangeiros, o aumento de negócios já foi de 25% quando comparada a passada segunda-feira com a média das segundas-feiras de abril em 2019.

O crescimento dos negócios no desconfinamento acima de valores pré-pandemia foi especialmente notado nos segmentos de artigos desportivos (+116%), perfumarias (+ 84%), sapatarias (+ 79%), pronto a vestir (+ 35%), e ourivesarias (+ 21%).

Em contrapartida, a restauração ainda ficou 7% abaixo dos valores de 2019. Tiago Oom, diretor da Reduniq, considerou que tal ""poderá dever-se às limitações do número de pessoas nestes estabelecimentos, o que os impede de chegar a uma faturação normal".

Também os supermercados dos centros comerciais viram a faturação com cartões decrescer 11%. Os cinemas estão no fundo da lista, com -89% de transações face a 2019, apesar da reabertura no início desta semana.