Cerca de 50 mil cafés e restaurantes estão em risco de fechar as portas

A Associação Nacional de Restaurantes Pro.Var estima que "cerca de 50 mil dos 90 mil restaurantes e similares que existem no país estão em situação de falência". O responsável, Daniel Serra, tem por base um inquérito feito a 621 estabelecimentos, em janeiro, em que "quase 60%" disseram estar "no fim da linha".

São números mais dramáticos do que aqueles que são apresentados pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). Num inquérito a 1042 espaços, 36% disseram que "ponderavam apresentar insolvência".

Os dados recolhidos por ambas as associações mostram que as restrições do Governo levaram a perdas de faturação "acima dos 60%". Só metade dos restaurantes aderiu ao takeaway ou entregas em casa e o "balão de oxigénio ganho no verão não é suficiente para aguentar a nova vaga", afirma Daniel Serra, apontando para "150 mil postos de trabalho" que podem estar em risco, caso 50 mil estabelecimentos fechem portas de vez.