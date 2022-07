Certificados 23 sommeliers estrangeiros em formação em vinhos verdes

Hoje às 16:12 Facebook

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) certificou 23 sommeliers estrangeiros na segunda edição do SOMMEET - Encontro Internacional de Sommeliers da Região dos Vinhos Verdes.

Oriundos dos EUA, Canadá, Brasil, México, Japão, Alemanha e Dinamarca, os 23 sommeliers visitaram a região para obter a certificação que tem como objetivo "mostrar que o vinho verde não é apenas um perfil de vinho, mas uma Região Demarcada que produz uma grande diversidade de estilos", lê-se num comunicado da CVRVV.

O SOMMEET visa "mostrar o perfil de Vinhos Verdes mais estruturados, o potencial de guarda dos vinhos da Região, a diversidade de brancos, rosés e espumantes, com base no contacto direto com produtores e enólogos, que culmina num teste e certificação do conhecimento dos sommeliers sobre a Denominação de Origem Vinho Verde".

O encontro consiste em cinco dias de formação em vinhos verdes, com seminários, provas temáticas, harmonizações e visitas ao território.