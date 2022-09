CGD encerrou 23 balcões e já não está em todos os concelhos

Reduções foram nas cidades grandes e só Ponta do Sol, na Madeira, não tem agência do banco público. Sindicato critica "estratégia comercial"

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) continua a ser o banco que está presente em mais concelhos do país, apesar de também ter contribuído para a vaga de encerramentos de agências na última década, com 305 agências fechadas. Há duas semanas, fecharam mais 23 balcões e o PSD quer explicações do Governo. As agências encerraram sobretudo nas grandes cidades.

O banco público está presente em 307 dos 308 concelhos de Portugal. A exceção é Ponta do Sol, na Região Autónoma da Madeira, onde o único banco presente é o BPI. A CGD também tinha um balcão em Ponta do Sol, mas encerrou-o em dezembro de 2019 debaixo de forte protesto do PS.