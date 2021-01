Chefe do Executivo de Macau recebe prémio "Personalidade do Ano"

Hoje às 17:11 Facebook

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC) atribuiu o Prémio Personalidade do Ano 2020 ao Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat-Seng.

A decisão foi tomada em conjunto pela direção da CCILC, presidida por João Marques da Cruz, pelo Conselho Estratégico, que conta com a Presidência do General Rocha Vieira (último Governador de Macau), bem como por personalidades como o embaixador António Martins da Cruz, a ex-ministra Maria de Belém Roseira, o embaixador Pedro Catarino (Representante da República para a Região Autónoma dos Açores) e o general Garcia Leandro, entre outros.

Para a atribuição do prémio, foi considerado o contributo para o desenvolvimento das relações económicas e comerciais entre Portugal e a República Popular da China no primeiro ano enquanto Chefe do Executivo, assim como o desempenho em ano de crise pandémica.

A distinção foi comunicada oficialmente ao Governo português, através de audiência com o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.