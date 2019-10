Clientes da CGD estiveram impossibilitados de usar cartões

Ontem às 23:12 Facebook

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos estiveram, durante algumas horas desta sexta-feira, impossibilitados de utilizarem os seus cartões de débito.

A notícia foi avançada ao início da note pelo jornal "Expresso", que detalhou que a "falha" envolvia "o pagamento de compras nos terminais bancários, os levantamentos no multibanco e a aplicação MBWay", e expôs vários relatos de clientes que não estavam a conseguir fazer pagamentos.

"Trata-se de um problema que envolve as comunicações com a entidade gestora", adiantou a CGD ao jornal.

Já perto das 23 horas, o "Público" avançou que a falha já estava solucionada e que tinha sido causada por um "problema técnico que estava a afetar as comunicações com a SIBS", que gere a rede multibanco. As equipas técnicas da SIBS e da CGD já conseguiram resolver a falha, adiantou a mesma fonte cerca das 22.40.