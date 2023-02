Clientes fogem às comissões bancárias e aderem a contas "low-cost"

Conversão de contas de depósito à ordem tem contribuído para engordar os números, sobretudo desde 2018. Portugal registava quase 170 mil no final de junho do ano passado.

Está a aumentar o número de contas de serviços mínimos bancários em Portugal, sendo que boa parte dessa subida resulta da transformação de depósitos à ordem no mercado concorrencial em contas bancárias "low-cost". Os dados do Banco de Portugal mostram que, entre 2013 e o final do primeiro semestre de 2022, foram convertidas 120 079 contas à ordem em serviços mínimos, que pagam uma comissão muito baixa aos bancos (4,80 euros por ano, no máximo). Uma "fuga" que acelerou nos últimos cinco anos: desde 2018, regista-se a conversão de 101 mil contas para serviços mínimos. Só entre janeiro e junho do ano passado, quase 11 mil pessoas pediram para fazer essa mudança.