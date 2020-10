Clientes pagaram dez milhões por dia em comissões aos bancos

Pedro Araújo Hoje às 10:16 Facebook

Os clientes pagaram aos bancos 3,7 mil milhões de euros em serviços e comissões no ano passado, segundo a última atualização das séries longas do Banco de Portugal (BdP). É o valor mais alto desde 2015 e equivale a dez milhões por dia, mais 65 milhões do que no anterior.

Os lucros aumentaram 63%, para 1,7 mil milhões de euros. No entanto, os resultados antes de impostos da Banca a operar em Portugal chegaram aos 2,8 mil milhões de euros em 2019, o que equivale a um crescimento de "apenas" 15%. Aplicando àquele valor o imposto sobre os lucros, obtém-se então um resultado líquido 684 milhões acima do registado no ano anterior por todo o sistema bancário.

"O nível de comissionamento por serviços fornecidos, como em qualquer outro setor de atividade, reflete o valor que lhe é atribuído, incluindo os custos direta e indiretamente associados, designadamente custos com pessoal, informáticos e de regulação e supervisão. Importa ainda salientar que o peso relativo das comissões líquidas no produto bancário tem-se mantido relativamente estável ao longo da última década (em torno dos 30%) e não difere do que se observa na Área do Euro", refere fonte oficial da Associação Portuguesa de Bancos (APB).