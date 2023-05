Clientes vão a várias lojas e mais vezes às compras para poupar 

Consumidores estão "menos leais" às marcas e denúncias sobre a incorreta aplicação do IVA zero são "pontuais". Seca pode aumentar o custo de hortícolas e da carne de vaca.

Os consumidores estão a ir mais vezes às compras e são "menos leais" a uma única insígnia. O objetivo é "encontrar o produto desejado ao melhor preço", o que leva os clientes a visitar "diferentes espaços comerciais" e a privilegiar as idas semanais às compras ao invés das mensais. O retrato é feito pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), a um dia de se completar um mês da implementação do IVA zero. A Deco Proteste revela que as denúncias sobre a isenção do imposto nos 46 alimentos são "pontuais".