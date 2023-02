Cobertura do subsídio de desemprego melhora ligeiramente para 57%

Salomé Pinto/Dinheiro Vivo Hoje às 21:46 Facebook

Ainda assim, quase metade continua sem acesso a prestações sociais. Dos 322 086 inscritos no IEFP, em janeiro, 183 938 tiveram direito a um apoio, trata-se de uma recuperação de quatro pontos percentuais face ao mês anterior.

O acesso a subsídios de desemprego melhorou ligeiramente em janeiro deste ano, segundo a síntese estatística da Segurança Social, publicada esta segunda-feira.

A cobertura desta prestação subiu quatro pontos percentuais para 57% face a dezembro do ano passado, período em que a taxa de cobertura foi de 53%, de acordo com os cálculos do Dinheiro Vivo.

Assim, dos 322 086 inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), 183 938 tiveram direito a uma prestação social.

