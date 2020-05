Coesão liberta 300 milhões de fundos para as autarquias

Alexandra Figueira Hoje às 17:37 Facebook

Projetos municipais sem concurso lançado até julho ficam pelo caminho. Eficiência energética e Fundo Social Europeu perdem verbas. Haverá investimentos financiados na totalidade.

Os fundos europeus vão libertar 300 milhões de euros de projetos que não saíram do papel e canalizá-los para municípios que queiram investir. O valor total do Portugal 2020 mantém-se, mas o Ministério da Coesão quer acelerar o investimento municipal, aumentando as taxas de comparticipação, e direcioná-lo para a educação, saúde e equipamentos culturais. Falta pouco mais de um ano e meio até ao fim do quadro financeiro.

Os perto de 300 milhões de euros libertados serão utilizados em investimento municipal, por duas vias, disse ao JN a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa. Primeiro, na taxa de comparticipação de projetos ainda em curso até ao máximo de 85% permitido. Nas escolas, por exemplo, há investimentos cofinanciados a 60%. Com este aumento, a União Europeia pagará uma fatia maior do custo dos projetos e os municípios terão de investir menos do seu bolso.