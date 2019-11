Cogumelos são um negócio em potência mas espanhóis ficam com o lucro

Glória Lopes Hoje às 09:56 Facebook

Milhares de quilos de cogumelos silvestres atravessam a fronteira com destino ao mercado espanhol. Não se sabe ao certo o valor deste negócio, mas quem a ele se dedica fala em alguns milhares de euros envolvidos. As transações são informais e sem regras.

O presidente de A Pantorra - Associação Micológica, com sede em Mogadouro, Manuel Moredo, admite que "há um negócio em torno dos cogumelos" no distrito de Bragança, nos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro, Vimioso e Vinhais. "Movimenta-se muito dinheiro", disse, realçando que se trata "de uma apanha sem regras, em que as pessoas não têm noção do que estão a fazer".

Portugal é o único país da Europa que não tem regulamentação sobre cogumelos, apesar da insistência das associações ligadas ao setor. "A venda é muito fácil, 90% dos cogumelos apanhados cá vão para Espanha. Não existem empresas em Portugal que compram e vendam os cogumelos silvestres. São as empresas espanholas que cá vêm de propósito comprar, para depois venderem lá para a restauração e lojas", referiu.

