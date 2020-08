Com calor e teletrabalho ventoinhas voam das lojas

Ana Marcela (DV/JN) Hoje às 10:01 Facebook

Cadeias confirmam aumentos também nas vendas de aparelhos de ar condicionado portátil até 300%. Piscinas e máquinas de fitness disparam.

Com o calor a apertar e muitos portugueses a trabalhar a partir de casa, as ventoinhas e os aparelhos de ar condicionado começaram a voar das prateleiras das lojas, com as vendas a disparar até mais de 300% em relação ao passado. Piscinas e aparelhos de cardiofitness também estão entre os artigos mais procurados neste verão em que a pandemia leva muitos a optar por fazer férias em casa.

Na Worten, em poucas semanas, as vendas de ar condicionado e ventoinhas "quadruplicaram" face a julho de 2019. "Foram duas semanas em que as temperaturas subiram bastante, levando os portugueses a procurar as melhores soluções de arrefecimento para a casa", refere fonte oficial da cadeia de retalho da Sonae. Entre 13 e 24 de julho, "o produto que mais vendeu foi o ar condicionado portátil, seguindo-se as ventoinhas de chão".

No Continente, este tipo de equipamento teve também "uma procura muito grande", com os portugueses a dar às ventoinhas lugar no carrinho das compras de primeira necessidade. Um crescimento de 318% nas vendas de ventoinhas foi o resultado da onda de calor na Auchan, com a procura de ar condicionado a disparar 328% face a julho do ano passado, sobretudo nos modelos portáteis, embora os fixos também tenham registado uma subida.

"Estamos com um aumento de 90% nas vendas de ventilação, em comparação com o ano passado", confirma a Fnac, que justifica esse movimento pelo "teletrabalho e pelas temperaturas deste julho".

Ficar em forma em casa

Este não é o único fenómeno que a cadeia francesa regista: houve ainda uma "subida da venda de artigos de desporto, em especial, máquinas de cardiofitness (45 vezes mais) e produtos de jardim, desde piscinas (36 vezes mais vendas do que no ano passado) a barbecues (11 vezes mais)".

Um pé no teletrabalho e outro nas férias em casa também levou a aumentos nas vendas dos equipamentos de ventilação e de jardim no El Corte Inglés, enquanto o Bricomarché teve "uma procura muito acima do habitual" de piscinas, além dos aparelhos de frio.

Na cadeia do grupo Os Mosqueteiros, as vendas de equipamentos de refrigeração "mais do que duplicou (+115%) nas duas últimas semanas face a igual período do ano passado", assegura fonte oficial. "Neste ano, a procura por todo o tipo de equipamentos de ventilação subiu tanto nas lojas como no online, a acompanhar o crescimento da procura que temos tido nos artigos de decoração", acrescenta o El Corte Inglés.

Cuidar do jardim

Os portugueses também se mostraram mais preocupados em cuidar dos espaços exteriores. As vendas de ferramentas para jardim, subiram 31 vezes, relativamente ao último ano, na Fnac. "Temos tido grande procura por produtos de casa e jardim como mobiliário e decoração exterior", confirma o El Corte Inglés.

Férias cá dentro

A tendência de venda de produtos que aumentam o conforto em casa encontra explicação nos dados de consumo revelados pelo Observatório Cetelem: por causa da pandemia, 97% dos portugueses contam gozar as suas férias em Portugal e 15% pretendem mesmo ficar por casa.