Comboios noturnos para Espanha e França sem data de regresso

Circulação do Sud Expresso e Lusitânia interrompida há dois anos pela pandemia. CP e Renfe estudam novo modelo de negócio.

Dois anos após ter sido desativada por força da pandemia, ainda não há uma data para a retoma da circulação dos comboios noturnos internacionais Sud Expresso (Lisboa-Hendaia) e Lusitânia (Lisboa-Madrid). A última viagem realizou-se em março de 2020. Ao JN, tanto o Ministério das Infraestruturas como a CP garantem que estão em "estudo vários modelos de negócio para encontrar soluções que apresentem boas condições de sustentabilidade para a retoma dos serviços". No entanto, não adiantam prazos. Os utilizadores apelam à rápida reposição do serviço. Há ainda uma petição online, que conta já com mais de seis mil assinaturas.

Considerando ser "muito importante o restabelecimento das ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha", a CP explica que, no âmbito do grupo de trabalho constituído com a sua congénere espanhola Renfe, "estão em estudo vários modelos de negócio no sentido de encontrar soluções que apresentem boas condições de sustentabilidade para a retoma dos serviços". No entanto, "ainda não está definida uma data para a concretização deste objetivo".