Combustíveis com aumento médio de 13 cêntimos a partir de hoje

Erika Nunes Hoje às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Longas filas esgotaram gasolina e gasóleo, durante o fim de semana, e benefício do Autovaucher continua a "entupir" site. Governo admite tomar novas medidas.

O gasóleo sobe, em média, 16 cêntimos e a gasolina 10 cêntimos, a partir desta segunda-feira, o que pode significar preços por litro de cerca de 1,842€ e 1,938€, respetivamente.

Em antecipação da subida de preços, a corrida aos postos de combustível provocou longas filas nas principais cidades, chegando mesmo a esgotar produto.

Para ajudar a pagar a fatura, o Governo anunciou, sexta-feira, um aumento no apoio concedido através do programa Autovaucher, que reembolsava cinco euros por mês desde novembro aos contribuintes aderentes e, este mês, vai atribuir um total de 20€ a quem fizer consumo nos postos de combustível.

O site onde pode ser feita a adesão ao Autovaucher tem estado também sobrecarregado e o registo de novos contribuintes tem sido possível apenas de forma intermitente. Todavia, fonte do Ministério das Finanças assegurou que, quem não conseguir fazer o registo nestes dias, terá na mesma direito aos 20€ de março enquanto o mês não terminar.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais assegurou, na manhã deste segunda-feira, no Fórum TSF, que o Governo não hesitará em tomar mais medidas para travar o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

"Não hesitaremos em tomar alguma medida. Estamos perante uma guerra e as suas consequências económicas. Não hesitaremos um minuto em tomar as medidas necessárias e adequadas para ajudar as famílias e a economia", declarou António Mendonça Mendes.

PUB

O governante hesitou, porém, indicar se poderão ser feitas alterações fiscais aos impostos sobre os combustíveis, preferindo sugerir aos portugueses que se inscrevam no Autovaucher.

"Apelo a que os portugueses recorram a este mecanismo de apoio direto ao consumidor", rematou.

Saiba como aderir e o que é o Autovaucher.