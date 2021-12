Combustíveis mais baratos na próxima semana

Teresa Costa (JN/DV) Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Preço da gasolina deve cair 8 cêntimos e do gasóleo 5 cêntimos por litro.

Há condições de mercado para os preços dos combustíveis descerem a partir desta segunda-feira, devendo a queda ser mais pronunciada na gasolina, ao baixar 8 cêntimos por litro. O preço médio da gasolina simples está nos 1,686 euros por litro, de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia.

No caso do gasóleo, a descida será mais modesta, na ordem dos 5 cêntimos por litro, segundo o "Jornal de Negócios". Neste momento, o litro do diesel custa, em média, 1,525 euros.

Há precisamente um mês, a gasolina simples custava 1,739 euros (média apurada para dia 4 de novembro) o que dá uma variação mensal de menos 5 cêntimos (ou -3%).

Quanto ao gasóleo, a descida mensal não é tão pronunciada: são menos dois cêntimos (ou - 1,4%), sem contar com a diminuição prevista para hoje.

Para amenizar o efeito da subida dos combustíveis, o Governo criou o AutoVoucher, que entrou em vigor no início de novembro e se vai manter até 31 de março, dando a possibilidade de os automobilistas inscritos na plataforma do IVAucher obterem 10 cêntimos por litro, até a um máximo de 50 litros por mês.