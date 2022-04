Combustíveis vão descer em média 12 cêntimos por litro na próxima semana

Erika Nunes Hoje às 18:49 Facebook

Preço da gasolina deverá rondar 1,85 euros e gasóleo 1,82 euros com entrada em vigor da medida que prevê descida do ISP a igualar um IVA a 13%.

A gasolina e o gasóleo deverão custar cerca de menos 12 cêntimos por litro, na próxima semana, devido à entrada em vigor na segunda-feira da medida excecional que vai descer o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) na proporção equivalente ao IVA a 13%.

A fórmula que vai vigorar em maio e junho é a forma encontrada pelo Governo para responder ao aumento dos combustíveis, enquanto Bruxelas não autoriza a descida do IVA, hoje a 23%.

A gasolina simples 95 terá um desconto de 0,126 euros, calculou o Governo, olhando ao preço médio do início desta semana. Assim, o preço médio por litro, que esta sexta-feira é de 1,983 euros, apesar da subida do petróleo conduzir a uma subida de 1 cêntimo na próxima semana, deverá descer para 1,856 euros.

No caso do gasóleo, esta sexta-feira a um preço médio por litro de 1,941 euros, o aumento de meio cêntimo ditado pela variação do preço do petróleo acabará por ser anulado com o desconto de 0,115 euros e o preço final deverá andar pelos 1,826 euros.

António Costa tinha anunciado um impacto desta medida na ordem de 20 cêntimos por litro, mas esse montante só é atingido ao somar estes valores ao desconto no ISP que já vigora desde outubro, de 4,7 cêntimos no gasóleo e de 3,7 cêntimos na gasolina. Além disso, a revisão semanal do ISP que devolve o acréscimo de receita fiscal do IVA que resulte do aumento de preços continuará a ser feita, esclareceu fonte do Ministério das Finanças. O desconto acumulado ronda atualmente os 15 cêntimos por litro.

Fim do autovoucher

Este sábado será o último dia para os contribuintes registados no Autovoucher realizarem despesa num posto de combustível para receberem os 20 euros do mês de abril, se ainda não o fizeram.

O programa devolveu o equivalente a 10 cêntimos por litro de combustível no máximo de 50 litros, nos meses de novembro a fevereiro (5 euros por mês), tendo aumentado para desconto equivalente num máximo de 200 litros (20 euros) em março e abril.

Com uma dotação inicial de 132,5 milhões de euros, o Autovoucher reembolsou, até esta sexta-feira, pouco mais de 3,1 milhões de contribuintes com menos de 124,4 milhões de euros, ficando aquém da previsão inicial, apesar do aumento do valor reembolsado nos últimos dois meses.