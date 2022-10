Combustíveis voltam a ficar mais caros já na segunda-feira

Leonardo Pereira Hoje às 17:57 Facebook

Depois de quatro semanas de baixas de preços, gasóleo e gasolina vão aumentar amanhã.

O preço dos combustíveis vai aumentar novamente no início da semana, depois de quatro semanas consecutivas de baixas. A previsão é que, a partir de segunda-feira, o preço do gasóleo aumente 2,5 cêntimos por litro e que a gasolina encareça cerca 1,5 cêntimos por litro.

A confirmar-se a previsão obtida junto do mercado petrolífero, o preço do gasóleo deverá então chegar aos 1,752 euros por litro e a gasolina poderá atingir os 1,713 euros por litro. Na sexta-feira, o gasóleo simples estava a ser vendido a 1,734 euros por litro e a gasolina simples a 1,683 euros por litro.

Desta forma, interrompe-se a tendência de descida verificada ao longo das semanas e o preço volta aos valores praticados no início de setembro. Recorde-se que no começo do mês passado, o preço de um litro de gasóleo girava em torno dos 1,887 euros por litro e o da gasolina 1,78 euros por litro.

Durante esta semana, a cotação do petróleo tem estado a aumentar e, neste momento, o valor está à volta dos 88 dólares por barril, o que acaba por influenciar o preço dos combustíveis.

O Governo decidiu que vai manter até ao final este ano uma redução da taxa do ISP equivalente à que resultaria da aplicação de uma taxa de IVA de 13% (em vez de 23%) sobre os combustíveis.

Desde ontem, sábado, as faturas de gasolina e gasóleo passaram a ter obrigatoriamente de conter a menção da diferença entre o valor do ISP que seria cobrado sem o desconto, bem como o valor deste imposto cobrado na transação.