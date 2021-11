Comerciantes de usados sem carros recentes para vender

Reis Pinto Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Setor tenta virar-se para o mercado externo, mas o aumento da procura esgota fontes de fornecimento.

O setor dos usados também está a ser fortemente afetado pela crise dos semicondutores. Sem carros novos para entrega, não há renovação de frotas e as rent-a-car, que já as tinham diminuído por causa da pandemia, agora não conseguem repor. Ou seja, não há automóveis com menos de três anos a chegar ao mercado de usados.

Os comerciantes tentam virar-se para a importação, mas o problema, queixam-se, é transversal a toda a Europa e, por outro lado, os atrasos na homologação de viaturas e atribuição de matrículas por parte do Instituto da Mobilidade e dos Transportes está a trazer graves constrangimentos ao setor. Mas, na verdade, numa primeira fase houve um crescimento significativo da procura por usados.