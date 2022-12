Comércio online sobe mas os sites maliciosos e as fraudes também

Há cada vez mais portugueses a comprar online, mas os riscos são sempre maiores em alturas do ano como o Natal, em que se multiplicam os sites fraudulentos que imitam marcas conhecidas apenas para se apoderarem dos dados dos clientes. Segundo os números mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao ano passado, quatro em cada dez pessoas fez, pelo menos, uma compra online.

A taxa de utilização de comércio eletrónico subiu "principalmente no caso das mulheres", adianta o INE. Neste grupo, houve um aumento de 8,8%, de 2020 para 2021, ano em que a proporção de mulheres com, pelo menos, uma compra online foi de 43,2%. Entre os homens, 37,4% admitem ter comprado através da internet. A roupa, o calçado e os acessórios de moda são predominantes, destacando-se, ainda, as refeições em takeaway.

Design muito semelhante