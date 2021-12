Comércio tradicional de Norte a Sul com mais um Natal amargo

Alfredo Teixeira, Glória Lopes, Rui Dias, Sofia Cristino e Zulay Costa Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

De Norte a Sul do país, o comércio tradicional agoniza. Em época de Natal, as vendas estão muito longe de cumprir as expectativas e há quem diga que nem o ano passado foi tão mau. As queixas são transversais a Porto, Lisboa, Aveiro, Guimarães e Bragança, embora na Invicta haja comerciantes a admitir que a situação está melhor do que em 2020. Na capital, fala-se do "pior Natal de sempre".

Em contagem decrescente para o dia de Natal, os comerciantes do Porto começam já a fazer contas quanto ao negócio realizado durante esta quadra, considerada uma das mais importantes do ano em termos de vendas. O aumento do número de turistas no Porto ajudará a explicar as vendas, que ainda assim não chegam aos números pré-pandemia. E deixam muitas estabelecimentos em sérias dificuldades, sem o Natal "salvador".

Ainda assim, o comércio tradicional mostra-se animado e só não se vendeu mais devido aos dias chuvosos desta última semana que afastaram os clientes para os abrigados centros comerciais. Mesmo assim, as vendas "são animadoras" e, apesar de a pandemia não dar mostras de acabar tão cedo, em alguns casos superam as expectativas. É o caso do centenário Bazar Paris, que está a superar as vendas conseguidas há dois anos.