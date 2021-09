Como escolher um carro elétrico?

Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Na hora de tomar decisões ambientalmente sustentáveis, a mudança vai muito além da nossa casa. O carro, por exemplo, é um excelente ponto de partida. O que escolher?

Os veículos elétricos são, cada vez mais, a opção recorrente e também a mais amiga do ambiente. Ainda assim, muitas são as dúvidas quando chega o momento da compra.

Luís Miguel Santos, brand manager da Volvo Portugal, e Catarina Barreiros, fundadora do Projeto "Do Zero", vão ajudá-lo a encontrar todas as respostas. E, quem sabe, o carro certo para si.

Assista ao vídeo para saber mais!