Como gastam dinheiro os obscenamente ricos?

António José Gouveia Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O luxo sempre existiu e continuará a existir. Haverá diferenças entre trazer um frasco de perfume de sândalo para o palácio do faraó no Egito há três mil anos e gastar 4 400 euros num prato de nhoques de salmão num restaurante em Nova Iorque?

No antigo Egito dos faraós, o luxo era associado aos ovos de avestruz, perfumes de açafrão, canela ou resina. Já na Grécia antiga, quem tinha vestes tingidas de roxo e consumia frequentemente peixe fresco era associado a ser multimilionário. Na Lisboa quinhentista, as especiarias vindas nos barcos dos descobrimentos equivaliam ao preço do ouro e na Nova Iorque dos anos 1920, quem usasse casacos de pele e pulseiras de pérolas e andasse em carros descapotáveis era visto como um excêntrico cheio de dinheiro.

É verdade. O luxo sempre existiu e continuará a existir. Qualquer dos produtos descritos acima custava uma fortuna na época e no seu contexto geográfico e só era acessível por um elite, como reis, bispos, aristocracia, grandes magnatas ou proprietários de poços de petróleo.