Como sair de uma Itália em quarentena e sem voos diretos

Controlo da temperatura em Roma, um panfleto e uma chegada normal ao Porto.

O anúncio do encerramento do aeroporto Ciampino, em Roma, já a partir de amanhã, sábado, e a limitação a um terminal do Fiumicino, a partir da próxima terça-feira, era uma notícia esperada em Itália, país em quarentena coletiva desde segunda-feira e que esta quinta-feira ultrapassou a barreira dos mil mortos causados pelo Covid-19.

"Isto é o fim", lamenta, desorientado, de luvas e máscara, um dos oito mil taxistas de Roma, a caminho de Ciampino. "Se a Polícia nos apanha desprotegidos obriga-nos a pagar 500 euros ". É dinheiro que bem falta lhe faz , depois de o vírus ter conduzido a cidade a um recolher que, não sendo obrigatório, foi fortemente induzido a isso com o encerramento de quase tudo. "O normal era fazer 25 serviços por noite. Hoje [quinta-feira] fiz dois. Vou é para casa."

O regresso a casa quanto antes era também o que o Gabinete de Emergência Consular andava a aconselhar aos portugueses que tinham viajado para Itália. Ora, como o Governo português proibiu voos de e para Itália, recomendava a procura de alternativas. Dito de outra forma, sugeria que se contornasse a determinação, saindo de Itália para outros países de onde se pudesse voar para Portugal.

Três aeroportos

Em Ciampino, os altifalantes debitam de dez em dez minutos uma voz feminina a pedir um metro de distância entre os passageiros. Profissionais de saúde que controlam a temperatura corporal de todos os passageiros e, antes da porta de embarque, a Polícia estatal verifica as declaração assinada pelos viajantes segundo a qual só estão a movimentar-se de Roma para regressar a casa, ou por razões de saúde.

Em Londres (Stansted), o controlo de segurança é apertado mas não por causa do Covid-19. Aos passageiros provenientes do país europeu mais afetado pelo vírus entregam... um panfleto.

"O Reino Unido não anda a fazer nada para travar o vírus e por isso decidi sair de lá. Quero estar em segurança, em Portugal. Trabalho em casa", conta um passageiro, a caminho do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. E aí, além da identificação porque o voo é de Londres, nada...