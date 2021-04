Companhias lançam novas rotas no verão na esperança da recuperação

Sónia Santos Pereira (JN/DV) Hoje às 07:20 Facebook

As principais companhias aéreas a operar em Portugal estão a preparar o verão com cautela. Os planos integram a abertura de novas rotas e o aumento das frequências nos aeroportos nacionais, mas reconhecem que a estratégia pode sofrer alterações. Uma evolução positiva da pandemia e o sucesso da vacinação em massa na Europa são fatores-chave, para que o setor inicie uma recuperação gradual nos próximos meses.

Depois da hecatombe registada em 2020 - o pior ano da história da aviação comercial -, as transportadoras admitem que atingir o nível de atividade da pré-pandemia é ainda uma miragem. A TAP, que enfrenta um processo de reestruturação, estabeleceu como objetivo ter, em agosto, 100 rotas e mais 880 voos por semana. Em território nacional, a transportadora portuguesa apostará nas ligações à Madeira e aos Açores. Confiante no regresso a alguma normalidade no verão, a TAP lançará, também, oito novas rotas para a Europa e África, sendo que estreou, há poucas semanas, a ligação Lisboa-Cancun. Gradualmente, quer repor a sua operação, embora admita uma "recuperação lenta".

Aposta nos Açores

Angola, Moçambique, S. Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, EUA e Canadá são destinos que integram o plano de estio da empresa, mas há o alerta que a pandemia torna incontornável: "A lista de rotas e voos disponível em sistema de reservas será ajustada sempre que as circunstâncias o exijam". Ainda assim, as estimativas recentes apontam para o início da retoma neste período, com a percentagem da capacidade suspensa a diminuir para menos 45% em junho, face a igual período de 2019.

O grupo Lufthansa vai, pela primeira vez, apostar no destino Açores. Avança já a 23 de maio com uma rota semanal entre Frankfurt e Ponta Delgada e, um mês depois, reforça-a a partir de Genebra, numa parceria com a Swiss, adiantou Patrick Borg Hedley, diretor de vendas. O objetivo é passar de 12 para 48 ligações semanais em Faro, de 27 para 83 em Lisboa, de 31 para 69 no Porto e de quatro para seis no Funchal. A companhia prevê que, no verão, as frequências para Portugal fiquem "um pouco abaixo dos níveis de 2019 (-4%)".

O grupo Air France-KLM reconhece que, neste momento, tem "uma visão um pouco limitada da curva de recuperação da procura", visto que os clientes estão muito orientados para reservas para o curto prazo.

Contudo, quer "aumentar progressivamente a capacidade até ao verão e espera uma recuperação no segundo e terceiro trimestre de 2021, estando esta sujeita à vacinação em massa das populações".

Pormenores

RyanairVai lançar, neste verão, duas novas rotas: Faro-Belfast e Lisboa-Colónia. Em simultâneo, apostou no restabelecimento de dez ligações, oito a partir do aeroporto do Porto (Bremen, Bolonha, Brive, Carcassonne, Marraquexe, Sevilha, Toulouse e Veneza) e duas desde Lisboa (Málaga e Sevilha). A companhia propõe-se explorar, este verão, 595 voos semanais e 121 rotas.

EasyJet

Abre em junho a sua terceira base nacional, em Faro, destino que vai reforçar com uma ligação a Birmingham e no qual, em dezembro passado, apostou com um voo para Amesterdão. Em abril, a oferta está a cerca de 21% da capacidade "normal" quando comparada com 2019, mas a a expectativa é que possa chegar aos 59% em junho. Dada a volatilidade do mercado, estas estimativas ainda vão ser revistas.

Transavia

Está a operar 22 rotas nos quatro aeroportos portugueses, desde o início do calendário de verão da aviação comercial. A transportadora diz que, enquanto não forem levantadas todas as restrições de viagem, o programa de voos, tanto em Portugal como a nível global, continua sujeito à evolução sanitária.