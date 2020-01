Compra de automóveis desce pela primeira vez em sete anos

Hoje às 17:32 Facebook

O mercado automóvel português fechou 2019 com menos 2% de carros matriculados face a 2018, totalizando 267,8 mil veículos, com o número de ligeiros a diminuir 2% e o de pesados 1,2%.

O mercado automóvel tinha registado aumentos de 2,6% (para 213,2 mil veículos) em 2018, 7,7% em 2017, 15,8% em 2016, 24% em 2015, 36,1% em 2014 e 11,7% em 2013.

A última descida registada nas vendas de automóveis em Portugal observou-se em 2012, ano em que se venderam 95.290 veículos, menos 38% do que os vendidos em 2011 (153.433 veículos).

De acordo com os números dados a conhecer esta quinta-feira pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal, vendeu-se um total de 267.828 veículos em 2019, dos quais 5.575 pesados e 262.253 ligeiros (223.799 de passageiros e 38.454 de mercadorias).

Os ligeiros de passageiros registaram em 2019 uma diminuição de 2% face a 2018, tendo os de mercadorias diminuído 2,1%.

No entanto, nos valores relativos a dezembro, a comparação com o mesmo mês de 2018 registou saldo positivo, com uma subida de 9,8% no total do mercado automóvel (para 22.698 veículos).

Em termos de ligeiros de passageiros, em dezembro registou-se uma subida de 9,5% para 17.726 veículos, e os ligeiros de mercadorias subiram 12,5% para 4.539 veículos.

Os pesados contrariaram a tendência mensal, com 433 veículos matriculados em dezembro, uma diminuição de 4,8% face ao mesmo mês de 2018.