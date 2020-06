Compra de viagens cai 75% e reservas para alojamento recuam 50%

Erika Nunes Hoje às 09:15 Facebook

Poucos portugueses vão sair de casa neste verão, indiciam as marcações para julho. Cancelamentos de voos são frequentes e só regiões autónomas recuperam tráfego.

Um dos meses mais rentáveis do verão está a começar e as perspetivas para o turismo nacional já são as de um ano perdido. Ainda que haja maior procura por moradias isoladas com piscina em regiões de turismo menos massificado, as reservas do alojamento local estão com quebras de 40% a 60% entre julho e agosto. As viagens de avião têm mais cancelamentos do que reservas e estão praticamente estagnadas, mesmo com a abertura a países de fora da União Europeia, a partir de quarta-feira. Só as viagens para a Madeira e os Açores e entre ilhas "têm 40% de recuperação" no último mês, apesar de os testes obrigatórios à chegada demoverem turistas.

Os dados de reservas de alojamento local medidos pela ferramenta de negócios Airdna são francamente desoladores. Numa amostragem feita para o JN, relativa às cidades de Porto, Aveiro, Lisboa e Albufeira e à região da Madeira, as quebras nas reservas durante julho e agosto rondam os 50%. A ocupação média mal chega a 40% no início de agosto e os preços têm maior desconto quanto mais se aproxima a data. Fonte da Airdna acrescenta ainda que alguns preços médios podem estar a ser inflacionados por estarem a ser reservadas casas maiores, por exemplo.