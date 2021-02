Concorrência autoriza Salvador Caetano a comprar Gamobar

JN/Agências Hoje às 14:51 Facebook

O Conselho da Administração da Autoridade da Concorrência (AdC) deu "luz verde" à compra do Porto Gamobar pela Salvador Caetano.

"[...] o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência [...] delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração", lê-se numa nota publicada no 'site' da AdC.

Segundo a mesma autoridade, a operação "não é suscetível de criar entraves significativos" à concorrência em Portugal.

Em 1 de fevereiro, a AdC foi notificada da compra do concessionário automóvel do Porto Gamobar, com as marcas Peugeot, Opel, BMW e Mercedes e Central de Peças, pelo grupo Salvador Caetano.

A compra, e notificação à AdC, foi efetuada pelo retalhista Caetano Retail, uma 'sub-holding' do grupo Salvador Caetano, gestora de participações sociais na área do comércio e reparação de veículos automóveis, comércio de peças e acessórios automóveis, aluguer de veículos automóveis de curta e longa duração.

A Gamobar - Sociedade de Representações, além de estabelecimentos comerciais com as marcas Peugeot, Opel, BMW e Mercedes e Central de Peças, trespassou à Caetano Retail um estabelecimento comercial reparador autorizado Mercedes, localizado no Porto.