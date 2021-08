Delfim Machado Hoje às 07:53 Facebook

Desequilíbrio comercial afeta as exportações e põe em risco as empresas nacionais. Na Europa, 85% da roupa tem proveniência asiática.

O desequilíbrio das relações comerciais entre a Europa e a Ásia é a principal ameaça à indústria têxtil e, particularmente, do vestuário em Portugal. As exportações de maio do têxtil e vestuário foram "empurradas" para baixo por causa do vestuário de tecido, nomeadamente do formal, muito por causa dos preços da concorrência asiática.