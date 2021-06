Conde Vimioso é parceiro na Feira Nacional de Agricultura

Hoje às 15:45 Facebook

A marca Conde Vimioso é o parceiro de vinhos exclusivo da Região Tejo na Feira Nacional de Agricultura 2021 que decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, entre os dias 9 e 13 de junho.

A edição deste ano da Feira Nacional de Agricultura apresenta, pela primeira vez, o formato digital como extensão do evento presencial, permitindo a interação dos participantes com iniciativas de temáticas diversificadas apresentadas por especialistas do setor, webinars, apresentações ou espetáculos, entre outros.

Num ano de retoma das atividades presenciais, a Falua - através da marca Conde Vimioso - aposta numa parceria com o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, apoiando um evento de referência no setor, que vai ser visitado esta quarta-feira pelo primeiro-ministro e no 13 pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Ter os nossos vinhos presentes na Feira Nacional da Agricultura é representativo pelo regresso aos eventos que nos permitem chegar ao público e mostrar o que a Região está a fazer de melhor, ao mesmo tempo que testamos o potencial de harmonização dos vinhos Conde Vimioso com vários restaurantes de todo o país e as diferentes gastronomias regionais", destaca a enóloga Antonina Barbosa.

Os vinhos Conde Vimioso marcam presença em cerca de 50 pontos de venda no país, entre restaurantes e tasquinhas regionais, destacando diferentes perfis com origem na icónica vinha em calhau rolado.

O certame deve receber entre 40 a 50 mil pessoas, o que repreenta cerca de um quinto do público habitual.