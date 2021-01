Confinamento: Comerciantes divididos entre a aceitação e os receios

Marta Neves, Sandra Freitas e Zulay Costa Hoje às 08:32 Facebook

Em Braga há uma loja que vende terços há 70 anos, mas não faz milagres que evitem o abalo que um segundo confinamento provocará no comércio e na restauração. Para uns pode ser remédio, para outros um veneno fatal.

Do Mar Shopping, em Matosinhos, ao Cais do Pescado, em Aveiro, ou à Casa dos Terços, em Braga, há ideias cruzadas quanto ao confinamento que aí vem. Preocupação por um lado, conformismo por outro. A única certeza é que este "banho-maria" em que se encontram os negócios, seja no comércio, seja na restauração, não está a fazer bem a ninguém.