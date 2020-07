Centeno assume funções no Banco de Portugal na segunda-feira

JN Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Ministros confirmou, esta quinta-feira, a nomeção de Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal.

"O Conselho de Ministros aprovou a resolução que designa, sob proposta do membro do Governo responsável pela área das finanças, Mário José Gomes de Freitas Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal", lê-se em comunicado divulgado esta tarde.

O ex-ministro das Finanças entra em funções na próxima segunda-feira, revelou Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência.

Na mesma reunião, foi aprovado o decreto lei que autoriza o Estado a comprar as participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias da TAP SGPS.