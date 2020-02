Conselho Europeu termina sem acordo sobre orçamento

JN/Agências Hoje às 19:06, atualizado às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho Europeu extraordinário em Bruxelas consagrado ao orçamento plurianual da União Europeia (UE) para 2021-2027 terminou sem acordo.

Iniciada na quinta-feira à tarde, a cimeira foi interrompida ao início da noite, sucedendo-se desde então múltiplas reuniões bilaterais, madrugada dentro e esta sexta-feira ao longo do dia, e ao fim de praticamente 24 horas os chefes de Estado e de Governo voltaram a juntar-se na mesma sala para apreciar uma proposta revista apresentada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

No entanto, apenas cerca de 20 minutos após os líderes se terem sentado novamente à mesa para discutir a nova proposta, a reunião terminou sem acordo, revelaram fontes europeias.

Isto é democracia. Temos 27 Estados-membros, com 27 diferentes interesses

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, justificou o falhanço das negociações com "a democracia", falando em "27 diferentes interesses" dos Estados-membros.

"Perguntam o que aconteceu. Então, isto é democracia. Temos 27 Estados-membros, com 27 diferentes interesses, mas todos estamos a trabalhar num objetivo comum que é a UE e o orçamento europeu para os próximos anos", afirmou a líder do executivo comunitário, falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, após o fim da cimeira.

Segundo Ursula Von der Leyen, "é uma boa tradição em democracia debater as diferentes visões, as diferentes ênfases e necessidades apontadas pelos diferentes Estados-membros, no que toca às políticas de coesão, agricultura ou relativamente às novas prioridades". E apelou: "Temos de trabalhar arduamente para prosseguir".

Precisamos de mais tempo

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lamentou que os 27 Estados-membros não tenham chegado a acordo, indicando que os líderes europeus "precisam de mais tempo".

"Nas últimas semanas e nos últimos dias, tivemos de trabalhar muito para tentar chegar a um acordo, mas infelizmente hoje observámos que não era possível", declarou Charles Michel, em conferência após o fim da cimeira.

"Precisamos de mais tempo", reconheceu o responsável, falando numa "negociação difícil" e no âmbito da qual é "preciso trabalhar para responder às diferentes preocupações e exigências" dos Estados-membros.

"Amigos da Coesão" juntos à mesa

Ao lado de António Costa, no almoço informal na cantina do Conselho Europeu, estiveram vários líderes europeus, entre os quais a chanceler alemã, Angela Merkel, o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.