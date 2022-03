Consumidor poupou em média 300 euros com as renováveis em 2021

Erika Nunes Hoje às 15:30 Facebook

Fatura anual dos consumidores não-domésticos também beneficiou de uma diminuição de até 30 mil euros devido aos preços inferiores da energia "verde".

A produção renovável permitiu a cada consumidor particular poupar, no ano passado, até 300 euros na fatura anual de eletricidade. O valor sobe para 30 mil euros no caso dos consumidores não-domésticos, de acordo com um estudo da Deloitte realizado para a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN). Entre 2016 e 2021, a poupança acumulada ascende a 10,2 mil milhões de euros.

As energias renováveis contribuíram com 4,1 mil milhões de euros, no ano passado, para o sistema elétrico nacional. Assim, apesar do aumento do preço da eletricidade - mais 230% face ao ano de 2020 - e deduzidos os sobrecustos associados, a poupança líquida ascendeu a 2,6 mil milhões de euros.

"As renováveis estão a permitir poupanças anuais na fatura de eletricidade até 300 euros, no caso dos consumidores domésticos, e até 30 mil euros, no caso dos consumidores não-domésticos", apontou fonte da APREN. "Sem Produção em Regime Especial (PRE) Renovável, a eletricidade teria custado mais 88 euros por megawatt hora no mercado grossista", acrescentou.

Entre 2016 e 2021, estimou a consultora que elaborou o estudo, a PRE permitiu poupanças acumuladas de 10,2 mil milhões de euros, que resultaram em 5,9 mil milhões de euros líquidos após pagamento dos sobrecustos associados às renováveis.

A poupança intensificou-se em 2021 devido ao custo da energia no mercado grossista ibérico de eletricidade MIBEL, uma vez que as renováveis "têm um custo marginal zero ou muito próximo", o que "contribui para a inserção de ofertas de eletricidade a um custo inferior no mercado, reduzindo assim o preço em mercado diário grossista". A Deloitte prevê que, este ano, a PRE continue a atenuar as subidas da energia.

Nos primeiros dois meses deste ano, a produção renovável foi responsável por 56,1% da eletricidade produzida no país, o que compara com 76,8% no período homólogo do ano passado. Apesar do aumento na produção solar e eólica e a partir de biomassa (7,6 pontos percentuais), a produção hídrica esteve 28 pontos percentuais abaixo dos valores de 2021. A seca é a responsável pela diminuição da geração nas barragens, que representavam 41% da produção em janeiro e fevereiro do ano passado. Assim, tivemos de importar 2453 gigawatts hora no período em análise.