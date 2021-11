Alfredo Maia Hoje às 08:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Devedores vão poder pedir pagamentos compensando com créditos sobre o Fisco. Medida em vigor em julho.

A Comissão do Orçamento e Finanças da Assembleia da República deve aprovar, esta quarta-feira, uma versão final conjunta, do CDS-PP e do PS, do projeto de lei que cria um sistema de conta-corrente entre os contribuintes e o Estado, permitindo-lhes liquidar dívidas à Administração Fiscal compensando-as com créditos (devoluções de impostos).