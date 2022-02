Hoje às 16:05 Facebook

A conta da rede social Twitter da TAP foi pirateada, esta terça-feira, admitiu a empresa.

"A TAP confirma que a sua conta oficial no Twitter foi alvo de um ataque informático", informou a TAP, via Facebook, acrescentando que a conta do Twitter está suspensa e que "desenvolveu já todas as diligências necessárias" para a proteger.

A conta @tapairportugal passou a aparecer sem fotografia de perfil e com quatro publicações da palavra "Awesome" (Fantástico, em português).