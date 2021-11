Contabilistas esgotados dizem "basta" ao Simplex que lhes custa o descanso

Erika Nunes Hoje às 13:49 Facebook

Desmaterialização da informação e de impostos acrescentaram trabalho à classe que na pandemia teve de responder a mais necessidades das empresa.

Às dezenas de declarações que os contabilistas produzem todos os meses, a pandemia trouxe mais para preencher e entregar, em condições de trabalho que, como noutros setores, levaram o escritório para casa e penalizaram as famílias. José Araújo, candidato a bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados, assegura que "o burnout da classe profissional é um problema de saúde pública", que só melhora com "respeito do Estado e canais de comunicação dedicados para os contabilistas". Paula Franco, atual bastonária e recandidata às eleições de quinta-feira, não quis falar ao JN sobre o problema.

Maria de Lurdes Pereira é contabilista há quatro décadas e, no início da pandemia, tinha escritório na Avenida da República, em Gaia. O confinamento transformou-lhe a casa em escritório, a caixa de correio em local de quarentena de documentos deixados pelos clientes e a cama num purgatório. "Não consigo dormir, sempre a pensar no trabalho", relata. A crise levou-lhe "10% dos clientes, falidos", mas o trabalho aumentou, com "os pedidos de apoios do Estado, que exigiram o preenchimento de documentos com dados que o Estado já tinha".