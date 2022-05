Continental produz pneus a partir de garrafas de plástico recicladas

A fábrica de pneus Continental, situada em Lousado, Famalicão acaba de lançar os primeiros pneus com poliéster feito a partir de garrafas de plástico . A produção em série de fio de poliéster reciclado, obtido a partir de garrafas de plástico, e que vai ser utilizado em alguns tipos de pneus em substituição do poliéster convencional está a decorrer em Lousado. Até 2050 o grupo Continental quer utilizar apenas materiais sustentáveis na sua produção.

A Continental desenvolveu internamente, a tecnologia ContiRe.Tex. que utiliza o fio de poliéster, obtido a partir das garrafas de plástico sem quaisquer etapas químicas intermédias e não reciclada. As garrafas utilizadas por esta tecnologia vêm de regiões sem um circuito fechado de reciclagem. Esta tecnologia foi apresentada em setembro do ano passado, e já está implementada na produção da unidade de Lousado. De resto, já estão disponíveis pneus produzidos com este processo.

"Utilizamos apenas materiais de alto desempenho nos nossos pneus premium. A partir de agora, vão incluir fio de poliéster a partir de garrafas PET, num processo de reciclagem particularmente eficiente. Levámos a nossa tecnologia inovadora ContiRe.Tex para a fase de produção em apenas oito meses. Estou orgulhoso de toda a nossa equipa por este feito notável", nota Ferdinand Hoyos, responsável pela Área de Negócio Mercado de Substituição da Continental na Europa, Médio Oriente e África (EMEA) em nota enviada à imprensa. Acrescenta que a quota de materiais renováveis e reciclados está sempre a ser expandida.