Corrida aos apoios estatais para aquisição de bicicletas

A pandemia gerou uma corrida desenfreada às bicicletas e, por consequência, aos incentivos atribuídos pelo Estado para a aquisição de veículos de baixas emissões.

Os apoios para as "bikes" convencionais esgotaram em maio, dois meses após o lançamento do programa. A liderar os pedidos estão as bicicletas elétricas, com mais de 2416 candidaturas entregues, seguidas dos carros para particulares, cuja disponibilidade já foi superada.

Volvidos quatro meses da abertura das candidaturas aos incentivos do Governo, só sobra dinheiro para quem quer comprar veículos ligeiros de mercadorias elétricos ou bicicletas de carga. Ainda assim, ao JN, o Ministério do Ambiente garante que, "neste momento, não há previsão de reforço de verba", embora seja reclamado pelas várias associações.