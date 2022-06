Corridas de táxis incluídas no passe de transporte público

CSL Hoje às 08:11 Facebook

Os passes dos transportes públicos, em particular o Andante e o Lisboa Viva, que servem as duas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, respetivamente, vão poder ser usados nos táxis. Mas ainda não há data para a entrada em vigor.

A proposta, consensualizada no Grupo de Trabalho para a Modernização do Táxi, permitirá incluir viagens de táxi no título mensal. A intermodalidade que, por exemplo nas duas áreas metropolitanas, abrange autocarros, comboios e metros, passa a integrar os táxis. Na prática, será criado um novo passe intermodal que incluirá um número determinado de viagens de táxi. O preço será adaptado à oferta. Atualmente, o título mensal Andante e Lisboa Viva custa 30 ou 40 euros.

Esta alternativa pode ser útil aos clientes que pretendem viajar para zonas onde os autocarros, o metro e o comboio não chegam ou que, ocasionalmente, necessitam de viajar de táxi.