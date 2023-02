Costa Silva: objetivo é "atrair o maior número de propostas" para a TAP

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

O ministro da Economia e do Mar defendeu, esta quinta-feira, que o objetivo do Governo é "atrair o maior número de propostas" para a privatização da TAP para realizar "um negócio que seja em benefício dos destinos do país".

No debate sobre política setorial que decorre, esta quinta-feira à tarde no parlamento, António Costa Silva respondeu às críticas do deputado do Chega André Ventura, que acusou o ministro de "incompetência quando diz que admite vantagens da compra da TAP pela Iberia".

"O senhor deputado é que é incompetente completamente em relação a gestão e a processos de transação de empresas. Quando estamos em processo de transação de empresas o objetivo fundamental é atrair o maior número de propostas e quando eu fiz essa declaração, que foi em Espanha, precisamos de uma proposta da Iberia, da Lufthansa, precisamos de outras companhias, porque o maior número de propostas torna o processo competitivo e isto é fundamental para realizarmos um negócio que seja em beneficio dos destinos do país", respondeu o governante.

Deixando claro que "a escolha será do senhor primeiro-ministro e o Governo", o ministro considerou que nessa escolha do comprador da companhia aérea "vai pesar tudo".

"Agora o que temos nesta fase é que atrair o maior número de propostas", insistiu.