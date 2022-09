Covid, guerra, inflação: como deve adaptar-se a fiscalidade no OE2023?

Dinheiro Vivo Hoje às 19:50 Facebook

Dia 20 de setembro, no CCB, debate-se a Fiscalidade no OE2023. Numa manhã de debate promovido pelo Dinheiro Vivo, DN, TSF e JN para perspetivar o que se espera no próximo ano.

A transformação energética, com os desafios da escassez e da necessidade de independência europeia dos fornecedores tradicionais (sobretudo Rússia) e a ambiciosa agenda para a descarbonização são condicionantes. Que acrescem às amarras da inflação e do fim dos apoios do BCE e regresso às taxas de juros a subir, às interrupções e condicionamentos logísticos, à falta de mão-de-obra e de matérias-primas, à degradação das condições de competitividade e à urgência de melhorar a produtividade e estimular o consumo num momento de perda de poder de compra sem precedentes.

O governo entrega o primeiro OE completo da maioria absoluta dia 10 de outubro, num contexto de aplicação do PRR para transformar a economia que sai da covid, mas fortemente condicionado pelos efeitos ainda da pandemia e agora acrescidos das consequências da guerra, que gerou uma enorme inflação obrigando a uma alteração de paradigma e gerando imensas dificuldades à economia.

Como deve desenhar-se o próximo OE?

É o desafio proposto pelo GMG nesta manhã de debate, que contará com intervenções do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e do founding partner da Lobo, Vasques & Associados Carlos Lobo, seguidas de um painel de debate que representa as áreas de atividade mais afetadas pela carga fiscal - da distribuição à indústria, da energia ao consumo, dos impostos especiais sobre o tabaco às grandes empresas.

Junte-se a nós nesta manhã de prospeção e troca de ideias sobre a Fiscalidade no próximo Orçamento do Estado. Basta inscrever-se aqui.