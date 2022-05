CP reforça oferta na Linha do Douro entre maio e outubro

JN/Agências Hoje às 12:53 Facebook

A CP anunciou, esta sexta-feira, um reforço da oferta de lugares na ligação Porto - Pocinho, na Linha do Douro, que estará em vigor entre maio e outubro para responder ao aumento da procura nesta época do ano.

O reforço da oferta na Linha do Douro verificar-se-á entre 15 de maio e 16 de outubro, período em que aumenta o número de turistas neste território.

A CP - Comboios de Portugal disse, em comunicado, que vai aumentar a sua oferta atual de lugares na ligação Porto - Pocinho, com a criação de dois novos comboios da oferta miradouro (um por sentido), de locomotiva e carruagens schindler e, ainda, prolongar dois comboios regulares que circulam, atualmente, na Linha do Douro.

Neste sentido, especificou, passa a circular um novo comboio, entre Porto e Pocinho, que vai partir de Porto - São Bento às 8.20 horas e tem hora prevista de chegada ao Pocinho às 11.50 horas (chegada à Régua às 10.19 horas).

No sentido contrário, o novo interregional parte da estação do Pocinho às 15.12 horas para chegar a Porto São Bento às 18.50 horas.

Segundo a CP, além destas duas novas circulações, também o comboio que, neste momento, chega à Régua às 15.48 horas vai ter o seu destino prolongado até ao Pinhão, chegando a esta estação às 16.21 horas.

No sentido contrário, o interregional que parte atualmente da Régua às 17.12 horas, passa a partir do Pinhão às 16.41 horas e tem hora prevista de chegada a Porto São Bento às 19.05 horas.

"O reforço de oferta que vai vigorar no Douro no período do ano que se aproxima, pretende dar uma resposta mais ajustada ao afluxo de clientes que, habitualmente, gera maior número de deslocações e obriga a um acréscimo do número de lugares disponível", salientou a empresa.

Nesta altura do ano, aumenta o número de turistas que visitam o Douro e são também muitos os que escolhem viajar de comboio para este território.