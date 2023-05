Crédito à habitação desacelera em abril e depósitos abrandam queda

JN/Agências Hoje às 12:09 Facebook

A concessão de crédito à habitação desacelerou em abril pelo nono mês consecutivo, somando um "stock" de 99.600 milhões de euros no final do mês, tendo os depósitos de particulares abrandado o ritmo de queda.

De acordo com o Banco de Portugal (BdP), o montante total de empréstimos para habitação era no final de abril de 99.600 mil milhões de euros, menos 100 milhões do que no final de março.

Relativamente ao mês homólogo do ano anterior, a concessão destes empréstimos desacelerou pelo nono mês consecutivo: a taxa de variação anual passou de 4,8% em abril de 2022 para 1,4% em abril de 2023.

Já o 'stock' de empréstimos ao consumo somava 20.700 milhões de euros no final de abril, o que reflete um crescimento de 4,4% relativamente a abril de 2022.

Também referido pelo BdP é o recuo, em abril, do 'stock' de depósitos de particulares nos bancos residentes, que diminuiu pelo quarto mês consecutivo e totalizou 174.400 milhões de euros no final do mês, menos 400 milhões de euros do que no final de março.

Ainda assim, o banco central nota que "esta redução foi menos expressiva do que a registada nos meses anteriores".

Relativamente a abril de 2022, os depósitos de particulares nos bancos residentes decresceram 1,6%, sendo este o segundo mês consecutivo em que os depósitos de particulares se reduzem face ao mesmo mês do ano anterior.

Quanto ao montante total de crédito a empresas, no final de abril ascendia a 74.200 milhões de euros menos 400 milhões do que em março.

Face a abril de 2022, o montante de empréstimos decresceu 1,6%, tendo este sido o quarto mês consecutivo em que os empréstimos às empresas se reduziram relativamente ao mês homólogo do ano anterior.

De acordo com o BdP, esta redução foi "mais expressiva" nas pequenas, médias e grandes empresas e nos setores da eletricidade, gás e água, do alojamento e restauração e das indústrias transformadoras.

No que se refere ao 'stock' de depósitos das empresas, aumentou em 500 milhões de euros em abril face a março, para 65.500 milhões de euros, tendo crescido 1,8% relativamente a abril de 2022, o que representa um abrandamento em relação aos 2,6% observados em março.

As estatísticas de empréstimos e depósitos bancários serão atualizadas pelo BdP em 28 de junho.